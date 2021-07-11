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Общество11 июля 2021 16:00

Жители Карелии моют скалы после туристов из Тулы

Отдыхающие из Тульской области оставили каракули на камнях
Игорь КОПЫТОВ
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Жители Карелии моют скалы после туристов из Тулы

Жители Карелии моют скалы после туристов из Тулы

Фото: соцсети

В одном из интернет-пабликов Медвежьегорска (Республика Карелия) появилась фотография, сделанная на автодороге, проходящй вдоль высоких скал. На камнях трое туристов из Тулы, некто Виталик, Рамик и Вектас решили увековечить дату своего посещения Карелии – 23 апреля текущего года – краской из баллончика.

Местные жители осудили поступок гостей, более того им пришлось вручную оттирать эти надписи. В тех же соцсетях туляки извинились за «первобытные привычки» своих земляков.