Жители Карелии моют скалы после туристов из Тулы Фото: соцсети

В одном из интернет-пабликов Медвежьегорска (Республика Карелия) появилась фотография, сделанная на автодороге, проходящй вдоль высоких скал. На камнях трое туристов из Тулы, некто Виталик, Рамик и Вектас решили увековечить дату своего посещения Карелии – 23 апреля текущего года – краской из баллончика.

Местные жители осудили поступок гостей, более того им пришлось вручную оттирать эти надписи. В тех же соцсетях туляки извинились за «первобытные привычки» своих земляков.