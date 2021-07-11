У кого в Туле в понедельник, 12 июля, отключат электричество: публикуем адреса Фото: Игорь КОПЫТОВ

Подача электроэнергии будет приостановлена по следующим адресам:

С 09:00 до 12:00 - Красноармейский пр-т, 1, 2-а.

С 09:00 до 17:00 - ул. Токарева, 81, 85, 89, 87; ул. Железнодорожная, 40-а, 45; п. Бытовки: 1-й-2-й-3-й-4-й-5-й-6-й-7-й Бытовские пр-ды; ул. Маяковского, 2-а, 3-а, 8-а, 2-28; ул. Кольцова, 25-а, 20-а, 20-б, 24-а, 2-а, 2-б, 2-е, 7-а, 7-б, 2-24 (четн.), 3-31 (нечетн.); ул. Р, Зорге, 1-9 (нечетн.), 2-14 (четн.), 2-д; ул. Короткая, 1-а, 2-а, 6-а, 1-7; ул. Крупской, 14-а, 2-а, 2-14 (четн.), 1-25 (нечетн.); п. Горелки: ул. Мирная, 1-8, 8-а; пер. Охотный, 2, 5, 6, 7; пер. Соснянский, 3-а, 3-13; ул. Макаренко, 12-20 (четн.), 17-25 (нечетн.); пер. Поддубный, 8; пер. Врубовой 1-41-а, 2-48; пер. О.Кошевого 1-13, 2-18; ул. О. Кошевого 1-17, 2-14; ул. Горняцкая 1-15, 2-10; пер. Агеева 1-10; п. Октябрьский, 60, 124, 101-а, 138-б, 154-а, 154-б, 101-125, 180-184, 190; п. С-Овсянниково, 2-а.

С 09:00 до 18:00 - ул. Ф. Энгельса, 54, 52.

С 10:00 до 12:00 - ул. Новомосковская, 13-а, 17, 19, 15, 21, 26, 19-а; ул. Шишкина, 31; ул. Кауля, 3 к.1, 3 к. 2.

С 12:00 до 15:00 - Красноармейский пр-т, 1.

С 13:00 до 16:00 - ул. Ушинского, 35-47, 4, 40-б, 40-б/1, 31-а, 32-а, 33-а, 34-а, 35-а, 35-б, 35-в, 36-а, 37-в, 37-б, 36-в, 36-б, 38-в, 40-в, 40-а, 40-а/1, 48-б, 46-в, 12-в, 48-в, 37-а, 38-а, 39-а, 40-а, 41-а, 42-а, 43-а, 45-а, 46-а, 47-а, 48-г, 48-б, 48-е,