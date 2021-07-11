Полицейский из Тулы шантажировал 13-летнюю девочку ее интимными фотографиями Фото: Алексей ФОКИН

В правоохранительные органы обратились родителям девочки. В ходе расследования стало ясно, что 32-летний сотрудник ОМВД «Привокзальный» познакомился с фейкового аккаунта в интернете с 13-летней школьницей из области. Он убедил ее прислать ему фотографии в обнаженном виде. После этого стал требовать вступить в половую связь якобы со своим знакомым, угрожая в случае отказа обнародовать интимные фото. Однако подросток отказалась выполнить требования шантажиста. В ответ тот выполнил свою угрозу.

Сейчас следственный комитет по Тульской области возбудил уголовное дело по двум статьям: № 135 «Совершение развратных действий без применения насилия, в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста» и № 137 «Нарушение неприкосновенности частной жизни».

В настоящее время уже проведена служебная проверка по этому факту в структуре МВД. Принято решение об увольнении сотрудника по отрицательным мотивам, его руководители будут привлечены к ответственности за ненадлежащую профилактику преступлений и правонарушений среди личного состава подразделения.