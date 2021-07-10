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Звезды10 июля 2021 17:57

Тульская «медсестра в купальнике» сменила имидж

На этот раз она примерила старинные наряды
Игорь КОПЫТОВ
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Тульская «медсестра в купальнике» сменила имидж

Тульская «медсестра в купальнике» сменила имидж

Фото: соцсети

Прославившаяся в прошлом году на всю страну тульская медсестра Надежда Жукова, надевшая бикини под полупрозрачный антиковидный комбинезон, на этот раз примерила традиционные русские костюмы – ролик об этом разместил в соцсетях ремесленный двор «Добродей».

Акция прошла в рамках проекта «Этногалерея «Тульский стиль», стартовавшем в ремесленном дворе «Добродей» и призванном познакомить туляков с коллекцией традиционных женских головных уборов конца XIX — начала XX веков. Образы крестьянок различных уездов Тульской губернии в ближайшее время примерят на себя известные жительницы региона.