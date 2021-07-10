Выскочивший на трассу олень спровоцировал серьезное ДТП под Тулой Фото: соцсети

По информации в соцсетях, в ночь на субботу недалеко от поселка Иншинский произошло ДТП, причиной которой стал внезапно выскочивший на проезжую часть из леса олень.

По имеющимся данным, столкнулись Chevrolet Niva и Daewoo Nexia, ехавшие навстречу друг другу. Отечественный кроссовер «ушел» в кювет, а второй автомобиль остался на дороге с сильными повреждениями. Сам виновник аварии погиб.

Информация о пострадавших пока не известна.

Напомним, что на неделе также ДТП в Тульской области спровоцировал лось.