Выскочивший на трассу олень спровоцировал серьезное ДТП под Тулой
Фото: соцсети
По информации в соцсетях, в ночь на субботу недалеко от поселка Иншинский произошло ДТП, причиной которой стал внезапно выскочивший на проезжую часть из леса олень.
По имеющимся данным, столкнулись Chevrolet Niva и Daewoo Nexia, ехавшие навстречу друг другу. Отечественный кроссовер «ушел» в кювет, а второй автомобиль остался на дороге с сильными повреждениями. Сам виновник аварии погиб.
Информация о пострадавших пока не известна.
Напомним, что на неделе также ДТП в Тульской области спровоцировал лось.