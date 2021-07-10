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Происшествия10 июля 2021 10:59

Выскочивший на трассу олень спровоцировал серьезное ДТП под Тулой

Авария произошла на Калужском шоссе в ночь на 10 июля
Игорь КОПЫТОВ
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Выскочивший на трассу олень спровоцировал серьезное ДТП под Тулой

Выскочивший на трассу олень спровоцировал серьезное ДТП под Тулой

Фото: соцсети

По информации в соцсетях, в ночь на субботу недалеко от поселка Иншинский произошло ДТП, причиной которой стал внезапно выскочивший на проезжую часть из леса олень.

По имеющимся данным, столкнулись Chevrolet Niva и Daewoo Nexia, ехавшие навстречу друг другу. Отечественный кроссовер «ушел» в кювет, а второй автомобиль остался на дороге с сильными повреждениями. Сам виновник аварии погиб.

Информация о пострадавших пока не известна.

Напомним, что на неделе также ДТП в Тульской области спровоцировал лось.