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Происшествия9 июля 2021 16:58

Тульская прокуратура заблокировала сайт со способами обналичивания средств материнского капитала

Для этого прокуратура обратилась в суд
Елена Иргиз
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Тульская прокуратура заблокировала сайт со способами обналичивания средств материнского капитала

Тульская прокуратура заблокировала сайт со способами обналичивания средств материнского капитала

Фото: Алексей ФОКИН

Тульская прокуратура в ходе мониторинга сети Интернет обнаружила сайт, на котором были указаны способы обналичивания средств материнского капитала.

В соответствии с Федеральным законом, за незаконное распоряжение средствами материнского капитала предусмотрена уголовная ответственность по статье 159.2 УК РФ.

В связи с этим прокуратура обратилась в суд с административным исковым заявлением о признании информации, размещенной на данном сайте, запрещенной к распространению. Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры.

В настоящее время доступ к сайту заблокирован.