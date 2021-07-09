Тульская прокуратура заблокировала сайт со способами обналичивания средств материнского капитала Фото: Алексей ФОКИН

Тульская прокуратура в ходе мониторинга сети Интернет обнаружила сайт, на котором были указаны способы обналичивания средств материнского капитала.

В соответствии с Федеральным законом, за незаконное распоряжение средствами материнского капитала предусмотрена уголовная ответственность по статье 159.2 УК РФ.

В связи с этим прокуратура обратилась в суд с административным исковым заявлением о признании информации, размещенной на данном сайте, запрещенной к распространению. Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры.

В настоящее время доступ к сайту заблокирован.