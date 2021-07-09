Житель Белева угрожал убийством сотруднику полиции и теперь пойдет под суд Фото: материалы пресс-служб

В Суворове следователи завершили расследование уголовного дела по статье «Угроза применения насилия в отношении представителя власти». В преступлении обвиняется 36-летний житель Белевского района.

Как установило следствие, вечером 14 мая 2021 года полицейские прибыли на вызов в одну из квартир на улице Карла Маркса. Пьяный хозяин квартиры не пустил правоохранителей и через закрытую дверь угрожал избить и даже убить оперуполномоченного отдела по борьбе с коррупцией. В доказательство своих слов он открыл дверь и навел газобаллонный многозарядный пневматический пистолет с самодельно установленным стволом и ствольной насадкой сначала на сотрудника полиции, а потом и на оперуполномоченного, снова пригрозив пристрелить его.

Следствие завершено. Уголовное дело направлено в суд.