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Происшествия9 июля 2021 15:21

В Алексине местная жительница обманом получила почти 85 тысяч рублей

Уголовное дело рассмотрел местный городской суд
Елена Иргиз
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В Алексине местная жительница обманом получила почти 85 тысяч рублей

В Алексине местная жительница обманом получила почти 85 тысяч рублей

Фото: Алексей ФОКИН

В Алексине местная жительница обманом получила почти 85 тысяч рублей. Уголовное дело рассмотрел местный городской суд.

Как было установлено в ходе судебного заседания, 40-летняя жительница Алексина, будучи директором ООО «Фалес» сделала две справки, в которых показала доход ниже величины прожиточного минимума. По этим справкам ей выдавали ежемесячные пособия с 1 сентября 2018 года по 31 августа 2019 года. Женщина получила выплаты на ребенка, оплату жилья и коммунальных услуг в общей сумме 84,6 тысяч рублей.

Суд назначил жительнице Алексина штраф в 110 000 рублей. Приговор в законную силу не вступил.