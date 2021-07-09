В Туле директор учебного предприятия подделал документы на 1 млн рублей Фото: Алексей ФОКИН

В Туле за фальсификацию при обучении осудили директора ООО. Теперь мужчина должен заплатить крупный штраф.

По данным следствия, с октября по декабрь 2019 года 67-летний генеральный директор одного из обществ с ограниченной ответственностью заключал трехсторонние соглашения с центром занятости Тульской области, по которому лица предпенсионного возраста должны были проходить обучение в организации, которую возглавлял обвиняемый. Однако в реальности занятия не проводились. Вместо этого директор направлял в центр занятости ложные документы о прохождении обучения, после чего организации начислялись деньги. Таким обманным путем мужчина получил более миллиона рублей.

Во время расследования уголовного дела по статье «Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в крупном размере» обвиняемый возместил ущерб полностью. Но кроме этого, директору ООО по приговору суда придется заплатить еще и штраф в 450 000 рублей.