В Тульской области за прошедшую неделю клещи покусали 247 человек

В Тульской области за прошедшую неделю зарегистрировано 247 случаев присасывания клещей, в том числе 99 насекомых нашли на детях.

Факты присасывания зарегистрированы у жителей всех районов Тульской области. Еще 48 случаев завезли из других регионов: Калужской обл. (16 сл.), Смоленской обл. (4 сл.), Костромской обл. (2 сл.), Ставропольского края (1 сл.), Липецкой обл. (3 сл.), Московской обл. (4 сл.), Башкортостана (1 сл.), Санкт-Петербурга (2 сл.), Брянская обл. (1 сл.), Рязанская обл. (2сл.), г. Ялты (Крым - 1 сл.), г. Иваново (1 сл.), г. Тверь (2 сл.), г.Орел (1 сл.), г.Тамбов (1 сл.), г. Краснодар (3 сл.) г.Новгород (1 сл.), Алтай (2 сл.).

Присасывание клещей в основном происходило в дворах частных домов, на дачах и при выезде на природу и в лес.