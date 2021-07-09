Как тулякам получить областной материнский капитал
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Многодетные матери Тульской области могут получить областной материнский капитал. Правительство региона разъяснило, при каких условиях можно рассчитывать на такие выплаты.
Право на областной материнский капитал имеют семьи, в которых:
- родился третий или последующий ребенок после 1 января 2021 года;
- хотя бы один из родителей до рождения третьего ребенка не менее года жил на территории Тульской области;
- и родители, и ребенок имеют российское гражданство;
- ранее семья не пользовалась такой выплатой.
Пособие могут получить как мать, так и усыновительница ребенка, в исключительных случаях с таким заявлением может обратиться отец или усыновитель: если мать умерла, недееспособна или лишена родительских прав.
Размер материнского капитала составляет с января 2012 года по 31 декабря 2019 года 70 409,49 рублей, а с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года – 150 000 рублей.
Его разрешается потратить на следующие цели:
- приобретение жилья;
- обучение ребенка;
- санаторно-курортное лечение ребенка в России;
- ремонт, проведение газа, электричества и воды в частные дома;
- приобретение российского легкового автомобиля мощностью двигателя до 200 л.с. либо микроавтобуса с аналогичной мощностью двигателя;
- покупку компьютера для школьников.
Заявление можно подать через портал госуслуг либо обратившись лично в МФЦ.