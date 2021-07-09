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Общество9 июля 2021 10:56

Как тулякам получить областной материнский капитал

Правительство региона разъяснило, кто может рассчитывать на такие выплаты
Елена Иргиз
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Как тулякам получить областной материнский капитал

Как тулякам получить областной материнский капитал

Фото: Алексей ФОКИН

Многодетные матери Тульской области могут получить областной материнский капитал. Правительство региона разъяснило, при каких условиях можно рассчитывать на такие выплаты.

Право на областной материнский капитал имеют семьи, в которых:

- родился третий или последующий ребенок после 1 января 2021 года;

- хотя бы один из родителей до рождения третьего ребенка не менее года жил на территории Тульской области;

- и родители, и ребенок имеют российское гражданство;

- ранее семья не пользовалась такой выплатой.

Пособие могут получить как мать, так и усыновительница ребенка, в исключительных случаях с таким заявлением может обратиться отец или усыновитель: если мать умерла, недееспособна или лишена родительских прав.

Размер материнского капитала составляет с января 2012 года по 31 декабря 2019 года 70 409,49 рублей, а с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года – 150 000 рублей.

Его разрешается потратить на следующие цели:

- приобретение жилья;

- обучение ребенка;

- санаторно-курортное лечение ребенка в России;

- ремонт, проведение газа, электричества и воды в частные дома;

- приобретение российского легкового автомобиля мощностью двигателя до 200 л.с. либо микроавтобуса с аналогичной мощностью двигателя;

- покупку компьютера для школьников.

Заявление можно подать через портал госуслуг либо обратившись лично в МФЦ.