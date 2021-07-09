В Туле микроавтобус с пассажирами ехал с неисправными тормозами Фото: Алексей ФОКИН

В Туле сотрудники ГИБДД остановили микроавтобус, который ехал по городу с неисправными тормозами. Автомобиль следовал с пассажирами по маршруту № 61. Это случилось в четверг, 8 июля.

Полицейские отстранили водителя от управления транспортным средством и составили на него административный протокол, так как мужчина заведомо знал о неисправности и все же вышел на маршрут. Сам микроавтобус был отправлен на штрафстоянку.