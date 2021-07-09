В Туле скончался ветеран Великой Отечественной войны Алексей Мосин Фото: материалы пресс-служб

В Туле 8 июля на 99-м году жизни скончался Почетный гражданин города, участник Великой Отечественной войны полковник в отставке Алексей Иванович Мосин.

В 1941 году Мосин ушел на фронт добровольцем из полковой школы командиров минометных расчетов. Участвовал в боевых действиях командиром отделения дивизионной разведки. Первый бой был при форсировании Днепра, дальше - освобождал правобережную Украину, был ранен в ночном бою в тылу врага при выполнении важного задания. Шесть месяцев провел в госпитале, был демобилизован по ранению. После войны работал в органах МВД и прокуратуре.

Алексей Иванович активно занимался общественной деятельностью, неоднократно избирался депутатом районных советов, был председателем профсоюзного комитета Тулоблпотребсоюза, более сорока лет являлся членом Всероссийского общества «Знание». Также занимал должность заместителя председателя Тульского областного комитета ветеранов войны и военной службы, заместителя председателя Совета ветеранов Советского района г. Тулы.

Среди наград Мосина - орден Отечественной войны II степени, орден Славы III степени, знак «Заслуженный юрист РФ», почетный знак ветерана, медали: «За доблестный труд», «За Победу над Германией», «За освобождение Украины».