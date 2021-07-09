Два приятеля из Киреевска отомстили знакомому за несостоявшуюся подработку

Ближайший год «мстители» проведут в колонии Фото: Алексей ФОКИН

Два приятеля из Киреевска расстроились, что не удалось подработать, и ограбили знакомого. Ближайший год они проведут в колонии.

Выяснилось, что 13 февраля 2021 года двое жителей Киреевска пришли к квартире своего знакомого и потребовали с него 5000 рублей за подработку. Сама подработка не состоялась, но за нее пострадавший обещал приятелям вознаграждение. Мужчина отказался, и тогда обвиняемые потребовали, чтобы пострадавший отдал им игровую приставку. Получив отказ и в этот раз, один из подсудимых ударил пострадавшего рукой в лоб, от чего мужчина упал и потерял сознание.

После этого обвиняемые прошли в квартиру и забрали приставку «Реколбокс», флешкарту с объемом памяти 32 Гб, три джойстика и мобильный телефон «SAMSUNG» с находящимися в нем двумя сим-картами, после чего скрылись с места преступления. Материальный ущерб потерпевшего оказался 17 484 рубля.

Суд признал двоих приятелей виновными в грабеже и отправил каждого из них на год в колонию общего режима. Обоих жителей Киреевска взяли под стражу в зале суда.