Присяжные осудили жителя Плавска, 14 лет назад избившего молодую супругу Фото: Алексей ФОКИН

В Плавске присяжные осудили местного жителя, 14 лет назад избившего молодую супругу. Девушка умерла в больнице через несколько недель.

Как выяснилось во время суда, в октябре 2007 года житель 41-летний житель Плавска, проживающий с женой на улице Октябрьской, приревновал свою супругу, избил ее и вытолкал на лестничную площадку. Там 21-летнюю пострадавшую нашли соседи. Молодая женщина умерла через полтора месяца в больнице. Установить виновника ее смерти удалось только сейчас.

Суд присяжных признал мужчину виновным в гибели женщины из-за побоев мужа. Теперь вердикт обсудит Плавский районный суд 22 июля 2021 года.