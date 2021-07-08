Бросивший в подростка камень туляк отправится в колонию на 8 месяцев Фото: Алексей ФОКИН

Бросивший в подростка камень туляк отправится в колонию на 8 месяцев. Ранее мужчина уже был неоднократно судим.

Как было установлено в ходе судебного следствия, 5 апреля 2021 года 30-летний житель Тулы был пьян и на улице Гоголевской поссорился с прохожим 16-летним подростком и ударил его по затылку камнем.

За такое преступление суд приговорил ранее судимого за разбойное нападение, кражу, фиктивную постановку на учет иностранного гражданина мужчину к 8 месяцам колонии строгого режима. Осужденный взят под стражу в зале суда.