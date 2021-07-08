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Происшествия8 июля 2021 17:08

В Донском утонул 17-летний подросток

Прокуратура Тульской области и региональный следственный комитет проводят проверку
Елена Иргиз
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В Донском утонул 17-летний подросток

В Донском утонул 17-летний подросток

Фото: материалы пресс-служб

Тульские следователи и прокуратура проводят проверку гибели подростка в пруду частного развлекательного центра. Трагедия случилась днем 8 июля.

По предварительной информации, 17-летний юноша прыгнул с вышки в искусственный водоем, оборудованный для купания в парк-отеле «Плазма-Акватория», и из воды не выплыл.

Сейчас на месте происшествия работают следователи, выясняя все подробности случившегося. В парк-отель выехал и городской прокурор.