В Донском утонул 17-летний подросток Фото: материалы пресс-служб

Тульские следователи и прокуратура проводят проверку гибели подростка в пруду частного развлекательного центра. Трагедия случилась днем 8 июля.

По предварительной информации, 17-летний юноша прыгнул с вышки в искусственный водоем, оборудованный для купания в парк-отеле «Плазма-Акватория», и из воды не выплыл.

Сейчас на месте происшествия работают следователи, выясняя все подробности случившегося. В парк-отель выехал и городской прокурор.