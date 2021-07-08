Под Тулой «пятнадцатая» вылетела на встречку: пострадала 15-летняя девушка Фото: материалы пресс-служб

Под Тулой «пятнадцатая» врезалась в иномарку. Пострадала несовершеннолетняя девушка.

По предварительным данным, 7 июля около 17:00 под Тулой на 6 километре трассы «Тула-Новомосковск-Сергеевское-Шатск» 19-летний юноша, будучи за рулем «ВАЗ-2115», выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Nissan Atlas».

В результате аварии легкие травмы получил сам водитель «пятнадцатой». Также пострадала его пассажирка, 15-летняя девушка. Ее с различными травмами отвезли в больницу.