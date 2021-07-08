Житель Кимовска забил сожительницу до смерти, а ее тело отнес на помойку Фото: материалы пресс-служб

Тульские следователи выясняют все обстоятельства убийства женщины в Кимовске. В преступлении обвиняется местный житель, избивший ее, а потом выбросивший труп на помойку.

По предварительным данным следствия, 29 июня 2021 года в Кимовске в одной из квартир на улице Коммунистической 42-летний местный житель выпивал вместе со своей сожительницей. Между ними вспыхнула бытовая ссора, и тогда мужчина избил 44-летнюю женщину кулаками по лицу и шее. От ударов женщина скончалась. Тогда злоумышленник, желая скрыть следы преступления, завернул ее тело в ковер и отнес на помойку к мусорным контейнерам возле соседнего дома. Там он спрятал тело в кустах и скрылся. Останки жительницы Кимовска нашли 7 июля.

Сейчас мужчина задержан и заключен под стражу. Выясняются все подробности убийства. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".