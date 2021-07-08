В «противостоянии» ВАЗа и грузовика под Тулой пострадали два человека Фото: материалы пресс-служб

7 июля в 17.00 на выезде из Тулы по дороге «Тула — Новомосковск — Сергиевское - Шатск» 19-летний парень за рулем вазовской «пятнашки» выехал на встречную полосу, где столкнулся с легким грузовиком Nissan Atlas под управлением 47-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадали водитель «ВАЗа», который был отпущен после оказания медицинской помощи, а также его 15-летняя пассажирка, которая госпитализирована.