В Туле рецидивист избил на улице парня Фото: Алексей ФОКИН

5 апреля 2021 года ранее судимый за разбойное нападение, кражу и фиктивную постановку на учет иностранного гражданина 30-летний мужчина, будучи нетрезвым, на улице Гоголевской поссорился с ранее незнакомым ему 16-летним парнем. А в качестве весомого аргумента ударил камнем по затылку.

За причинение легкого вреда здоровью туляк по п. «в» ч. 2 ст. 115 приговорен к восьми месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима, взяв под стражу в зале суда.

Приговор в законную силу не вступил.