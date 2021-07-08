Двое жителей Каменского района Тульской области украли запчасти от трактора Фото: Алексей ФОКИН

По версии следствия, в период с 1 по 17 мая текущего года 24-х и 22-летний фигуранты, вступив в преступный сговор и используя для удобства перемещения садовую тележку, ночью совершили кражу пришедших в негодность запасных частей и деталей с сельскохозяйственной техники и прицепного оборудования, находившиеся во дворе одного из местных жителей в селе Кадное на общую сумму более 17 тысяч рублей.

Теперь молодые люди обвиняются по пунктам «а» и «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Уголовное дело направлено в Ефремовский районный суд.