Тула
Еще
Радио
Тула
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия8 июля 2021 11:48

Двое жителей Каменского района Тульской области украли запчасти от трактора

Районный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу
Игорь КОПЫТОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Двое жителей Каменского района Тульской области украли запчасти от трактора

Двое жителей Каменского района Тульской области украли запчасти от трактора

Фото: Алексей ФОКИН

По версии следствия, в период с 1 по 17 мая текущего года 24-х и 22-летний фигуранты, вступив в преступный сговор и используя для удобства перемещения садовую тележку, ночью совершили кражу пришедших в негодность запасных частей и деталей с сельскохозяйственной техники и прицепного оборудования, находившиеся во дворе одного из местных жителей в селе Кадное на общую сумму более 17 тысяч рублей.

Теперь молодые люди обвиняются по пунктам «а» и «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Уголовное дело направлено в Ефремовский районный суд.