Туляков приглашают на бесплатные тренировки по воркауту Фото: соцсети

В Туле в рамках стартовавшего проекта #ЛетоМастеровСтилей планируется проводить еженедельные тренировки по воркауту и общей физической подготовке. Они будут проходить в Пролетарском и Комсомольском парках. А на территории бетонного скейт-парка на Пролетарской набережной - тренировки по BMX.

В субботу же, 10 июля, на спортплощадке набережной Упы запланирована открытая бесплатная круговая тренировка и отработка навыков ударной техники на открытом воздухе. Проведет ее Азад Самедзаде, кандидат в мастера спорта по кикбоксингу и тайскому боксу.