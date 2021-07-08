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Общество8 июля 2021 10:32

Туляков приглашают на бесплатные тренировки по воркауту

А еще и по боевым искусствам
Игорь КОПЫТОВ
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Туляков приглашают на бесплатные тренировки по воркауту

Туляков приглашают на бесплатные тренировки по воркауту

Фото: соцсети

В Туле в рамках стартовавшего проекта #ЛетоМастеровСтилей планируется проводить еженедельные тренировки по воркауту и общей физической подготовке. Они будут проходить в Пролетарском и Комсомольском парках. А на территории бетонного скейт-парка на Пролетарской набережной - тренировки по BMX.

В субботу же, 10 июля, на спортплощадке набережной Упы запланирована открытая бесплатная круговая тренировка и отработка навыков ударной техники на открытом воздухе. Проведет ее Азад Самедзаде, кандидат в мастера спорта по кикбоксингу и тайскому боксу.