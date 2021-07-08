Без малого три десятка детских площадок администрация Советского округа Тулы должна будет привести в порядок Фото: Алексей ФОКИН

В ходе проведенной в Туле проверки исполнения местным самоуправлением законодательства, регламентирующего безопасную эксплуатацию оборудования на детских игровых площадках, было выявлено множество нарушений. Так, на 29 детских площадках, расположенных на территории Советского округа, отсутствовало ударопоглощающее покрытие. Кроме того, на части из них игровое оборудование оказалось поломанным.

Суд обязал главное управление администрации города Тулы по Советскому округу привести детские игровые площадки в соответствие с требованиями законодательства.