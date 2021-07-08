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В Тульской области на пасеке не проводили профилактику пчел. Нарушения выявил региональный Роспотребнадзор.

Как показала проверка ведомства в мае 2021 года, владелец пасеки не проводила профилактические мероприятия и диагностические исследования пчел. Также не было записей об этом в ветеринарно-санитарном документе пасеки.

В июне хозяйку пасеки привлекли к административной ответственности за нарушение «Ветеринарных правил содержания медоносных пчел в целях их воспроизводства, выращивания, реализации и использования для опыления сельскохозяйственных энтомофильных растений и получения продукции пчеловодства». Женщине пришлось заплатить штраф, также она должна устранить все выявленные нарушения.