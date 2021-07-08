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Общество8 июля 2021 11:20

В поселке Заокском по требованию инвалида сделали дорогу

Проблема выявилась во время личного приема заместителем прокурора Тульской области
Елена Иргиз
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В поселке Заокском по требованию инвалида сделали дорогу

В поселке Заокском по требованию инвалида сделали дорогу

Фото: материалы пресс-служб

В поселке Заокском по требованию инвалида сделали дорогу. Проблема выявилась во время личного приема заместителем прокурора Тульской области.

Позже проверка показала, что вопреки закону и в нарушение прав инвалидов местная администрация не заасфальтировала дорогу местного значения на улице Октябрьской поселка Заокский. Эта дорога была обсыпана щебнем, что было небезопасно для дорожного движения и препятствовала передвижению по ней маломобильных граждан.

Прокуратура обратилась в суд, который обязал администрацию обустроить дорогу местного значения асфальтовым покрытием до начала июля. Требования были выполнены в срок.