В поселке Заокском по требованию инвалида сделали дорогу
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В поселке Заокском по требованию инвалида сделали дорогу. Проблема выявилась во время личного приема заместителем прокурора Тульской области.
Позже проверка показала, что вопреки закону и в нарушение прав инвалидов местная администрация не заасфальтировала дорогу местного значения на улице Октябрьской поселка Заокский. Эта дорога была обсыпана щебнем, что было небезопасно для дорожного движения и препятствовала передвижению по ней маломобильных граждан.
Прокуратура обратилась в суд, который обязал администрацию обустроить дорогу местного значения асфальтовым покрытием до начала июля. Требования были выполнены в срок.