Житель Воловского района до смерти забил приятеля кулаками по голове Фото: материалы пресс-служб

Житель Воловского района по пьянке до смерти забил приятеля. Теперь ему грозит долгий тюремный срок.

Как установило следствие, 5 июля в частном доме в деревне Баскаково двое приятелей выпивали вместе и поссорились по пьянке. Во время конфликта 48-летний подозреваемый избил своего 53-летнего знакомого кулаками по голове. От полученных повреждений мужчина скончался на месте через несколько часов.

Поняв, что натворил, подследственный пошел в соседний дом и рассказал, что произошло. Соседи и вызвали полицию.

Сейчас мужчина арестован. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".