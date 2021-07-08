В Тульской области двое молодых парней воровали металл со двора односельчанина Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области двое молодых парней воровали металл со двора односельчанина. Теперь их ждет судебное разбирательство.

По данным следствия, с 1 по 17 мая 2021 года ночью в селе Кадное Каменского района двое местных жителей 24-х и 22 лет брали садовую тележку и вывозили пришедшие в негодность запасные части и детали сельхозтехники и прицепного оборудования со двора одного из жителей села. Им удалось украсть металла больше, чем на 17 000 рублей.

Сейчас обвиняемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело рассмотрит Ефремовский районный суд.