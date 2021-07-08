В Туле спасатели ликвидировали артиллерийский снаряд времен войны Фото: материалы пресс-служб

В Туле спасатели ликвидировали боеприпас времен Великой Отечественной войны. Артиллерийский снаряд калибром 23 мм нашли в поселке Плеханово. Группа выполнения специальных работ Областной поисково-спасательной службы взорвала его вчера, 7 июля.

МЧС также предупреждает жителей и гостей Тульской области о правилах безопасности в случае обнаружения взрывного устройства, гранат или снарядов:

- не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету;

- немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения;

- не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку;

- запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета;

- дождитесь прибытия оперативных служб.

В случае любой беды незамедлительно обращайтесь в Единую службу спасения по телефонам: "01" или "112".