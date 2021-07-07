Часть Тулы 8 июля останется без электроснабжения: публикуем список адресов Фото: Алексей ФОКИН

Так, электричества не будет по следующим адресам:

с 09:00 до 14:00 - ул. Яблочкова 41-61 (нечет); 2-й проезд Гастелло 1-13; пр. Ленина 34, 28, 30, 32; ул. Каминского 23-а, 30, 33, 31, 27, 20; Центральный пер, 9-а;

с 09:00 до 16:00 — Старо-Овсянниково, 1-52; п. Октябрьский 176 - 179, 179-б, 173-175, 190-а, 192, 129-172, 180-191, 154-а, 154-б, 138-б, 122-б, 100-124, 60; ул. Ак. Павлова 67/43, 69, 71, 73/68, 75/61; ул. Головина 15-42; ул. Щорса 33-68;

с 09:00 до 17:00 - ул. Комсомольская, 167, 226, 228, 230, 232; ул. Железнодорожная, 36, 38, 38-а, 40, 40-а; ул. Токарева, 86-а, 86-б; ул. Промышленный проезд, 32, 34, 36; пр-т. Ленина, 113, 115, 111, 113-а, 115-а; ул. Н. Руднева 62, 64-б, 64-в, 64-а; ул. Академика Павлова, 2; ул. Революции 12; ул. Лейтейзена 8, 6, 10; ул. Клары Цеткин 1-а; ул. Металлургов, 49-б, 55, 55-а, 59, 59-а, 63, 63-а, 65-а, 57-а, 57, 63, 55, 61-а; ул. Приупская, 9В, 11-б; 1-й пр-зд Металлургов, 4, 6; ул. Галкина, 197-а, 208, 214, 218, 222, 210, 212, 212-а, 214-а, 215, 220, 197;

с 09:00 до 18:00 - ул. Гагарина, 5, 6, 7, 8, 10, 12; ул. Октябрьская, 207, 209, 211;

с 09:30 до 13:30 - Мясново: ул. Чмутова 158, 101, 162-в; 3-й проезд 8; 6-й проезд 27, 1-б, 8; 7-й проезд 19; Болотова 1-д; 4-й проезд 1-б; ул. Чмутова, 85-а, 85-б, 85-г, 85-111 (нечетн.); 1-й Полюсный пр-зд, 1-5 (нечетн.), 2-8 (четн.); 18-й пр-зд, 4-20 (четн.), 13, 15; ул. Болотова, 1-а-е, 2-а-ж, 1-19 (нечетн.), 19-а, 22-а, 2-22 (четн.); ул. Кабакова, 38; 6-й пр-зд, 1-а-г, 2-а, 2-б, 1-19 (нечетн.), 2-24 (четн.); 2-й Полюсный пр-зд, 1-9 (нечетн.), 2-12 (четн.); 7-й пр-зд, 1-б-е, 2-а-и; 3-й Полюсный пр-зд, 1-20; 2- Полюсный пр-д, 1-9 (нечетн.), 2-12 (четн.).