Тула
Еще
Радио
Тула
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия7 июля 2021 17:01

За 50 закладок синтетического наркотика молодой туляк отправится в колонию

Парень действовал в составе организованной преступной группы
Елена Иргиз
КомментироватьОставить комментарий(0)
За 50 закладок синтетического наркотика молодой туляк отправится в колонию

За 50 закладок синтетического наркотика молодой туляк отправится в колонию

Фото: Алексей ФОКИН

За 50 закладок синтетического наркотика туляк отправится в колонию. Парень действовал в составе организованной преступной группы.

В суде было установлено, что 21-летний безработный туляк в феврале 2021 года приготовил 50 закладок с наркотиками и хранил их у себя дома и в своем автомобиле. Эти закладки он собирался спрятать в различных местах города. Но сделать это ему не удалось, так как его вычислила и арестовала полиция. Оперативники нашли при нем более 21 грамма синтетического наркотика. Также установлено, что действовал парень в составе организованной группы.

Суд признал молодого человека виновным и отправил его на 9 лет и 3 месяца в колонию строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.