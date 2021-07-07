За 50 закладок синтетического наркотика молодой туляк отправится в колонию Фото: Алексей ФОКИН

За 50 закладок синтетического наркотика туляк отправится в колонию. Парень действовал в составе организованной преступной группы.

В суде было установлено, что 21-летний безработный туляк в феврале 2021 года приготовил 50 закладок с наркотиками и хранил их у себя дома и в своем автомобиле. Эти закладки он собирался спрятать в различных местах города. Но сделать это ему не удалось, так как его вычислила и арестовала полиция. Оперативники нашли при нем более 21 грамма синтетического наркотика. Также установлено, что действовал парень в составе организованной группы.

Суд признал молодого человека виновным и отправил его на 9 лет и 3 месяца в колонию строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.