За попытку зарезать сожителя бывшей возлюбленной житель Волова отправится в колонию Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области мужчина из ревности пытался зарезать нового сожителя своей бывшей возлюбленной. Теперь мужчина отправится в колонию.

Как было установлено в ходе судебного следствия, 30 марта 2021 года 34-летний житель Воловского района приревновал мать своих семерых детей к ее новому сожителю и ударил мужчину не меньше трех раз в спину неким колюще-режущим предметом. В результате 40-летний мужчина получил опасные для жизни травмы - обвиняемый нанес тяжкий вред его здоровью.

Суд приговорил жителя Воловского района к 4 годам колонии общего режима. Мужчину взяли под стражу в зале суда.