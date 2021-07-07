Тула
Еще
Радио
Тула
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия7 июля 2021 14:33

В Тульской области медики за взятку подделывали сертификаты о вакцинации

Преступную деятельность выявила полиция.
Елена Иргиз
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Тульской области медики за взятку подделывали сертификаты о вакцинации

В Тульской области медики за взятку подделывали сертификаты о вакцинации

Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области медики брали взятки за фальшивые сертификаты о прививках против коронавируса. Преступную деятельность выявила полиция.

По предварительной информации, старшие медицинские сестры центральных районных больниц Венева и Киреевска брали взятки с пациентов за ложные свидетельства о прохождении вакцинации от COVID-19. Эти случаи нарушения обнаружили сотрудники полиции.

Сейчас возбуждены уголовные дела, выясняются все детали происшествия и точное количество выданных фальшивых свидетельств.