В Туле прокуратура обязала привести в порядок 26 детских площадок Фото: Алексей ФОКИН

В Туле прокуратура проверила детские игровые площадки и нашла нарушения в одном из территориальных округов. Дело было передано в суд для принятия решения.

Проверка выявила, что на 26 детских площадках на территории Советского района Тулы не было ударопоглощающего покрытия, а это нарушение требований безопасности. Также администрация района не контролировала состояние игрового оборудования, и в некоторых случаях оно пришло в негодность и даже разрушилось.

Чтобы избежать детских травм, суд обязал администрацию Советского района привести детские игровые площадки в порядок. Исполнение решения суда контролирует городская прокуратура.