Два миллиона и десять лет колонии: в Суворове двое подельников ограбили женщину Фото: Алексей ФОКИН

В Суворове двое подельников ограбили местную жительницу и получили не только 2 миллиона рублей, но и по 10 лет колонии. Приговор по уголовному делу вынес местный районный суд.

Выяснилось, что в конце июня 2020 года обвиняемые узнали, что потерпевшая дома одна и приехали к ее дому на такси. Один из них остался ждать в машине, а второй надел на лицо маску, на голову – капюшон куртки, на руки – перчатки и проник жилище. Угрожая физической расправой, он потребовал отдать ему деньги. Перепуганная женщина сказала грабителю, где лежат деньги, после этого подсудимый связал ей руки и ноги, забрал из сейфа 1 миллион 964 тысячи рублей и ювелирную статуэтку стоимостью 200 000 рублей. После этого обвиняемые вместе скрылись с места преступления.

Суд приговорил каждого из подельников к 10,5 годам колонии строгого режима. Также они должны возместить ущерб в 2 164 000 рублей пострадавшей от грабежа женщине. Приговор в законную силу не вступил.