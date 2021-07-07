Под Тулой лось атаковал отечественную легковушку Фото: материалы пресс-служб

6 июля в 21.20 на 172-м километре автодороги М-2 «Крым» в пределах Большой Тулы 51-летний мужчина, управляя автомобилем Lada Largus, совершил наезд на выскочившего из придорожной лесопосадки лося, после чего вылетел кювет.

В результате ДТП водитель госпитализирован с различными травмами.

Тульская Госавтоинспекция напоминает, при наезде на животное при любых повреждениях животному и автомобилю необходимо вызвать сотрудника ГИБДД – это полностью исключит возможность наказания за оставление места ДТП. Если животное погибло, либо получило серьезные повреждения, его владелец сможет получить компенсацию по программе ОСАГО в пределах 400 тысяч рублей. Если повреждения получил автомобиль, водитель сможет получить компенсацию по полису КАСКО.