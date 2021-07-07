Юноше грозит реальное лишение свободы Фото: материалы пресс-служб

В Новомосковске уклонист от армии пойдет под суд. Юноше грозит реальное лишение свободы.

Как установило следствие, 27 октября 2020 года в здании ОМВД России в Новомосковске 23-летний местный житель под роспись получил повестку о том, что 2 ноября того же года ему нужно явиться в военный комиссариат для прохождения срочной воинской службы, однако в назначенное время в военкомат не пришел. Законных оснований не служить в армии у молодого человека не было, как и уважительной причины своей неявки.

24 июня 2021 года юношу нашли сотрудники полиции. К настоящему моменту следствие завершено, а само уголовное дело направлено в суд. За уклонение от службы в армии молодой житель Новомосковска может получить штраф до 200 000 рублей или даже на два года лишиться свободы.