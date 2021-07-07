Футбольный клуб «Химик-Арсенал» переедет в Тулу и сменит название Фото: материалы пресс-служб

Новомосковск не может принимать матчи уровня даже третьей футбольной лиги. Так, по имеющейся информации, были не устранены даже замечания, сделанные РФС еще два года назад. Среди них - замена забора между полем и трибунами, замена освещения.

Теперь команда будет проводить домашние матчи на поле академии «Арсенал» в Туле. Кроме того, сменит название на «Арсенал-2», а ее спортивным директором будет экс-капитан основной команды Кирилл Комбаров.

Напомним, что в прошлом сезоне «Химик-Арсенал» стал восьмым в зоне «Центр» первенства ПФЛ.