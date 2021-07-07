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Спорт7 июля 2021 12:40

Футбольный клуб «Химик-Арсенал» переедет в Тулу и сменит название

Произошло это из-за того, что стадион в Новомосковске не получил новый сертификат
Игорь КОПЫТОВ
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Футбольный клуб «Химик-Арсенал» переедет в Тулу и сменит название

Футбольный клуб «Химик-Арсенал» переедет в Тулу и сменит название

Фото: материалы пресс-служб

Новомосковск не может принимать матчи уровня даже третьей футбольной лиги. Так, по имеющейся информации, были не устранены даже замечания, сделанные РФС еще два года назад. Среди них - замена забора между полем и трибунами, замена освещения.

Теперь команда будет проводить домашние матчи на поле академии «Арсенал» в Туле. Кроме того, сменит название на «Арсенал-2», а ее спортивным директором будет экс-капитан основной команды Кирилл Комбаров.

Напомним, что в прошлом сезоне «Химик-Арсенал» стал восьмым в зоне «Центр» первенства ПФЛ.