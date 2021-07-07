Тульский «Арсенал» уступил пражской «Спарте» на сборах в Австрии Фото: материалы пресс-служб

В стартовом составе туляков на поле вышли Левашов, Суханов, Степанов, Довбня, Кангва, Чаушич, Пантелеев, Хлусевич, Банда, Тудорие, Марков.

Счет был открыт лишь на 54-й минуте чехами. Спустя 12 минут счет стал 2:0. Следом на 73-й минуте чехи записали на свой счет еще один мяч, а на 82-й счет игра была до победных 4:0 в пользу пражской «Спарты». За минуту до конца основного времени Марков забил единственный в этом матче гол престижа со стороны «Арсенала».