В Новомосковске местная пенсионерка обматерила полицейского и теперь пойдет под суд Фото: Алексей ФОКИН

В Новомосковске местная пенсионерка обматерила полицейского и теперь пойдет под суд. Также она угрожала избить правоохранителя.

По предварительной версии следствия, вечером 2 июня 2021 года в Новомосковске в одном из магазинов сотрудники полиции задержали мужчину, который был без маски. Полицейские попытались составить административный протокол, но мужчина не захотел назвать свои личные данные. Местного жителя доставили в отделение полиции, чтобы выяснить его личность.

Некоторое время спустя в участок приехала 64-летняя мать нарушителя и стала угрожать одному из сотрудников отделения избиением, а потом обматерила его. Сейчас следствие завершено. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.