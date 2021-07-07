В тульском ТРЦ «Макси» прошла проверка соблюдения масочного режима Фото: материалы пресс-служб

Напомним, с понедельника в Тульской области действует запрет на работу детских игровых комнат на территории торговых и развлекательных центров, а в заведениях общественного питания рекомендовано сократить заполняемость в залах до 80%.

В «Макси» нашлось несколько покупателей без средств защиты. В их отношении полицейские ограничились предупреждением. Среди сотрудников общепита и торговли нарушителей не обнаружено.

В целом, за минувшие сутки в регионе составлено 106 протоколов нарушения масочного режима, из которых на объектах торговли – 63, на остановочных павильонах – 20, в зданиях и иных объектах – 17, в транспорте – 6. Из них в Туле — 44.