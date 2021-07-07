Тулячка несколько дней удерживала в квартире избитую собутыльницу Фото: Алексей ФОКИН

По информации регионального следкома, с 1 по 4 июля 2021 года 47-летняя хозяйка дома распивала спиртные напитки со своей 42-летней знакомой. Между женщинами возник конфликт. Нападавшая избила гостью, а затем ножом порезала ей ухо, после чего заперла женщину в комнате и удерживала ее на протяжении нескольких дней, лишив пищи и медицинской помощи.

Потерпевшая смогла покинуть квартиру только после того, как злоумышленница привела в жилище посторонних людей с целью сдачи им комнаты в аренду. В отношении преступницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «в» и «г» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия).

Обвиняемая во всем призналась.