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Общество6 июля 2021 17:55

Состоялось 150-ое заседание избирательной комиссии Тульской области

Во вторник, 6 июля, состоялось внеочередное 150-ое заседание избирательной комиссии Тульской области
Источник:kp.ru
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Члены облизбиркома утвердили распределение средств бюджета Тульской области, выделенных избирательной комиссии Тульской области на подготовку и проведение выборов Губернатора

Члены облизбиркома утвердили распределение средств бюджета Тульской области, выделенных избирательной комиссии Тульской области на подготовку и проведение выборов Губернатора

В рамках повестки было рассмотрено три вопроса. В частности, члены облизбиркома утвердили распределение средств бюджета Тульской области, выделенных избирательной комиссии Тульской области на подготовку и проведение выборов Губернатора.

Из областного бюджета на проведение выборов главы региона было выделено 170,5 млн рублей. Эта сумма равна объемам затраченных средств на проведение выборов Губернатора в 2016 году.