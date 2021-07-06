Состоялось 150-ое заседание избирательной комиссии Тульской области

Члены облизбиркома утвердили распределение средств бюджета Тульской области, выделенных избирательной комиссии Тульской области на подготовку и проведение выборов Губернатора

В рамках повестки было рассмотрено три вопроса. В частности, члены облизбиркома утвердили распределение средств бюджета Тульской области, выделенных избирательной комиссии Тульской области на подготовку и проведение выборов Губернатора.

Из областного бюджета на проведение выборов главы региона было выделено 170,5 млн рублей. Эта сумма равна объемам затраченных средств на проведение выборов Губернатора в 2016 году.