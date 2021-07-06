Часть Тулы 7 июля останется без света Фото: Алексей ФОКИН

7 июля десятки домов в Туле останутся без света: это связано с плановыми ремонтными и монтажными работами, которые ведутся на сетях. Света не будет по следующим адресам:

с 09:00 до 14:00

- ул. Первомайская 13-а и объекты в парке.

с 09:00 до 16:00

- ул. Чмутова 164-в, 158-б, 166-а, 164-а, 164-г, 121 164-б, 162-б, 168-б, 117, 115, 113; - 8й проезд Мясного 5, 2; - 4й Полюсный проезд 1-28; - 18й проезд Мясново 32, 34, 36, 38; - 9й проезд Мясново 1; - п. Менделеевский: ул. Мичурина, 4-22 (чётн.), 1-19 (нечётн.); - ул. Ленина, 1-11 (нечётн.), 8, 10, 12; - ул. М. Горького, 1-10; - ул. Менделеева, 2; - пер. Пушкинский, 1-9 (нечётн.), 2-6 (чётн.); - ул. Калинина, 2-13, 12-а, 9/1, 9/2, 9-а, 13/1, 13/2; - ул. Полевая 1-10; - Маяковского 1-8; - ул. Калинина 1-13, 13/1; - пер. Врубовой, 1-41, 41-а (нечётн.), 2-48 (чётн.); - пер. О.Кошевого, 1-13 (нечётн.), 2-18 (чётн.); - ул. О.Кошевого, 1-17 (нечётн.), 2-14 (чётн.); - ул. Горняцкая, 1-15 (нечётн.), 2-10 (чётн.); - пер. Агеева, 1-10; - ул. Чекалина, 3, 4, 6, 8.

с 09:00 до 17:00

- ул. Комсомольская, 167, 226, 228, 230, 232; - ул. Железнодорожная, 36, 38, 38-а, 40, 40-а; - ул. Токарева, 86-а, 86-б, 86-в; - ул. Промышленный проезд, 32, 34, 36; - ул. Революции 12; - ул. Лейтейзена 8, 6, 10; - ул. Клары Цеткин 1-а; - ул. Р. Зорге, 31, 33; - ул. Баженова, 27-39 (нечётн.), 32; - ул. Л. Чайкиной, 1, 2, 4.