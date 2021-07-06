Алексинец отправится за решетку за убийство отчима Фото: Алексей ФОКИН

23-летний ранее судимый житель Алексина был приговорен к 9 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Как установил суд, 26 марта 2021 года молодой человек в пьяной ссоре зарезал своего отчима.

По данным следствия, все произошло в строительном вагончике, переделанном под жилье, который стоял на территории строительной площадки в деревне Соломасово Алексинского района Тульской области. Там находились подсудимый, его мать и отчим, между которыми произошла бытовая ссора, в ходе которой молодой человек ударил отчима ножом в область сердца и левое бедро. От чего тот умер на месте.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном порядке.