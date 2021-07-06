Почти на две недели изменится расписание электричек в Тульской области Фото: Алексей ФОКИН

Часть пригородных поездов в Тульской области изменит расписание своего движения с 12 по 23 июля, за исключением 18 июля.

Это связано с ремонтом путей на участке Плеханово – Узловая-2, который пройдет в названный период. Отправление поездов будет перенесено на чуть более раннее время , изменения коснутся маршрутов:

- №6622 Алексин-Урванка,

- №6164 Черепеть-Урванка,

- №6916 Калуга-Узловая,

- №6161 Узловая-1–Черепеть,

- №№6651,6653 Урванка–Калуга.

Более точно узнать о внесенных коррективах можно будет на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».