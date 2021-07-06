Бесплатная раздача воды для жителей Тулы будет организована 7 июля Фото: Алексей ФОКИН

В южной части Советского, Центрального, Привокзального районов Тулы 7 июля будут бесплатно раздавать воду. Это связано с плановыми работами по подготовке к зимнему периоду на Непрейковском водозаборе, которые пройдут с 8:00 7 июля до 8:00 8 июля.

На это время пониженное давление холодной воды будет южнее улицы Гоголевской, в квартале, ограниченном улицами: пр. Ленина – Станиславского – Рязанская - Калужское шоссе, д. Гостеевка, Новомосковское шоссе, в районе «Зеленстроя», в поселках: Косая Гора, Менделеевский, Басово-Прудный, Старо-Басово, Скуратовских, д. Варваровка, д. Китаевка, д. Верхнее и Нижнее Волохово. Также прекратится подача воды в п. Рассвет, п. Иншинский, п. Хопилово, д. Татьево, с. Зайцево.

Воду будут раздавать жителям этих районов по следующим адресам:

Центральный территориальный округ

10.00-12.00; 16.00-18-00 - пр. Ленина, 111

12.00-14.00; 18.00-20.00 - пр. Ленина, 135

14.00-16.00; 20.00- 22.00 - Городской переулок, 33а – ул. Рязанская, 32, корп.3

10.00-22.00 - пос. 2-й Западный, ул. Новоселов, 4 корп.2

10.00-22.00 - пос. Менделеевский, ул. Ленина, 19

Привокзальный территориальный округ

10.00-22.00 - п. Рассвет, д.35 (возле торгового центра)

10.00-22.00 - п. Иншинский, 39 (возле котельной)

10.00-22.00 - пр. Ленина, 126 (площадка перед детским садом ЦО №58)

Выдача бесплатной питьевой воды в киосках

9.00-22.00 - Пр. Ленина, 143, Ул. Макаренко, 13, корп.2

Также будет воду будут подвозить в дошкольные, школьные и медицинские учреждения.