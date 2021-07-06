В Куркинском районе иномарка вылетела в кювет Фото: материалы пресс-служб

На 5-ом километре автодороги «Подъезд к населенному пункту Орловка» Куркинского района Тульской области произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим. Это случилось 5 июля в 23:20.

По имеющейся информации, 48-летний мужчина, ехавший на автомобиле Chevrolet Lacetti Klan, не справился с управлением и вылетел в придорожный кювет.

В результате ДТП водитель был отправлен в больницу с различными травмами для госпитализации.