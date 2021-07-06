В Тульской области из-за пьяного водителя пострадал 8-летний ребенок Фото: материалы пресс-служб

В Тульской области из-за пьяного водителя пострадал 8-летний ребенок. Это случилось вечером 3 июля.

По предварительной информации, в минувшую субботу около 18:29 в Веневском районе на трассе «Новоклейменово – Ясногорск - Мордвес» 39-летний мужчина, будучи пьян, был также за рулем «Lada Largus». В какой-то момент он не справился с управлением, от чего машина скатилась в кювет и опрокинулась.

В результате аварии пострадал сам водитель и его пассажиры: 50-летний мужчина и 8-летний ребенок. При этом мальчик сидел на переднем сидении без автокресла. Всех пострадавших отвезли в больницу.