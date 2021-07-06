Южная часть Тулы 7 июля вновь останется без воды Фото: Алексей ФОКИН

Связано ограничение подачи воды с плановыми ремонтными работами по подготовке к работе в зимних условиях Непрейковского водозабора.

С 08:00 7 июля до 08:00 8 июля воды не будет на территории Советского, Центрального, Привокзального округов южнее улицы Гоголевской, в районе, ограниченном проспектом Ленина, улицей Станиславского, Рязанской, Калужским шоссе, деревней Гостеевка, Новомосковским шоссе. Кроме того, ограничения затронут районе «Зеленстроя» - поселки Косая гора, Менделеевский, Басово-Прудный, Старо-Басово, деревнях Варваровка, Китаевка, Верхнее и Нижнее Волохово,Татьево; поселках Рассвет, Иншинский, Хопилово, Зайцево.

После окончания работ может быть временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.